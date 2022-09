"Così mi godo Bruno Vespa": il veleno di Antonio Ricci, la dichiarazione di guerra (Di giovedì 22 settembre 2022) Striscia la Notizia tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre. Antonio Ricci ha deciso di far “sfogare” le trasmissioni elettorali prima di dare il via alla 35esima edizione dello storico tg satirico di Canale 5. “Previsioni sul voto non ne faccio - ha dichiarato in conferenza stampa - perché non ho la sfera di cristallo, ma di sicuro è una grande fortuna cominciare Così”. “Abbiamo evitato la par condicio - ha aggiunto - ci avrebbero attaccato per qualsiasi servizi, abbiamo evitato tutti i problemi e le polemiche dei giorni precedenti al voto. Così lunedì mi guarderò Porta a Porta di Bruno Vespa e poi cominciamo martedì con un grand buffet”. Dietro al bancone si sarà una novità: al fianco di Alessandro Siani, già visto lo scorso anno in coppia con Vanessa Incontrada, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Striscia la Notizia tornerà in onda a partire da martedì 27 settembre.ha deciso di far “sfogare” le trasmissioni elettorali prima di dare il via alla 35esima edizione dello storico tg satirico di Canale 5. “Previsioni sul voto non ne faccio - ha dichiarato in conferenza stampa - perché non ho la sfera di cristallo, ma di sicuro è una grande fortuna cominciare”. “Abbiamo evitato la par condicio - ha aggiunto - ci avrebbero attaccato per qualsiasi servizi, abbiamo evitato tutti i problemi e le polemiche dei giorni precedenti al voto.lunedì mi guarderò Porta a Porta die poi cominciamo martedì con un grand buffet”. Dietro al bancone si sarà una novità: al fianco di Alessandro Siani, già visto lo scorso anno in coppia con Vanessa Incontrada, ...

