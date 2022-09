Come saranno i parcheggi del futuro? (Di giovedì 22 settembre 2022) Cresce la domanda di parcheggi nelle periferie delle città. Un italiano può spendere fino a cinquecento euro all’anno per la benzina e trascorrere più di cento ore solo a cercare un parcheggio. La mobilità urbana sta attraversando un periodo di grandi progressi che cambieranno il modo in cui percepiremo gli spostamenti urbani. Ragion per cui ci si interroga spesso su Come saranno i parcheggi del futuro. Sembra che la pandemia abbia spinto i consumatori a cercare di sfruttare al meglio il proprio tempo, concentrando il maggior numero di attività nello stesso luogo e, se possibile, vicino a dove hanno parcheggiato l’auto. parcheggi del futuro: i progetti innovativi In questo senso, secondo i dati forniti da Parclick, la principale ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 settembre 2022) Cresce la domanda dinelle periferie delle città. Un italiano può spendere fino a cinquecento euro all’anno per la benzina e trascorrere più di cento ore solo a cercare uno. La mobilità urbana sta attraversando un periodo di grandi progressi che cambieranno il modo in cui percepiremo gli spostamenti urbani. Ragion per cui ci si interroga spesso sudel. Sembra che la pandemia abbia spinto i consumatori a cercare di sfruttare al meglio il proprio tempo, concentrando il maggior numero di attività nello stesso luogo e, se possibile, vicino a dove hannoato l’auto.del: i progetti innovativi In questo senso, secondo i dati forniti da Parclick, la principale ...

