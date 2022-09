Brasile: studio, oltre 33mln patiscono fame (Di giovedì 22 settembre 2022) È scontro, in Brasile, sugli indici di povertà. oltre un sesto della popolazione (33,1 milioni) soffre la fame, secondo un'indagine della Rete di ricerca brasiliana sulla sovranità alimentare e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) È scontro, in, sugli indici di povertà.un sesto della popolazione (33,1 milioni) soffre la, secondo un'indagine della Rete di ricerca brasiliana sulla sovranità alimentare e ...

coeursben : h7 pagami il viaggio per il brasile così ti raggiungo in studio - _akaaatiamo : secondo me h7 non vuole tornare + in Italia vorrebbe restare in brasile e soprattutto in quello studio tutti i giorni per creare hit - Roberto55979047 : RT @_akaaatiamo: e chi l’avrebbe mai detto che aka7 avrebbe collaborato qui con uno degli studio più pazzeschi del Brasile? - _akaaatiamo : e chi l’avrebbe mai detto che aka7 avrebbe collaborato qui con uno degli studio più pazzeschi del Brasile? - sto_black_ : RT @fl0wersjacks: breve descrizione dello studio in brasile dove lavorerà luca che dire -