giulianobalmell : @Ticinonline @SerieA @Atalanta_BC Molto più attenta alla difesa e i risultati si stanno vedendo. In più tantissimi… - romanewseu : 90' - Ancora occasione per i giallorossi! Shomurodov, servito in profondità da Zalewski, prova a cercare Belotti al… -

Calciomercato.com

... giocate senza sosta, in testa alla serie A troviamo la coppia Napoli econ 17 punti, le ... con i soli 3 gol al passivo, si è dimostrata moltoin difesa, pronta a colpire di rimessa. ...Gli azzurri sbancano anche il Meazza e si issano in testa alla classifica insieme all'. Non ... La difesa èe quando Meret, Kim e c. Nulla possono, è la traversa a salvare porta e ... Atalanta, attenta ad Atletico e City: vogliono Scalvini Il Milan e Paolo Maldini continuano la loro ricerca sul mercato, nel mirino ci sono anche Hojlund e Kudus: la linea giovane sembra piacere ai tifosi rossoneri ...Ad oggi il campionato italiano non starà rispettando le attese e le previsioni ma di sicuro (con le sue novità) è attrattivo, per nulla scontato e zeppo di storie significative, a livello di club e in ...