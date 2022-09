Alexa | che intenzioni hai?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 22 settembre 2022) Parliamo oggi diBliss, wrestler che in passato ha rubato la scena a tutte ma che da tempo sembra in un limbo creativo. Pure Bayley in un promo nella scorsa puntata di Raw le ha detto che sembra ormai un guscio vuoto rispetto a ciò che era una volta. Cosa possiamo aspettarci da lei nei prossimi mesi? La prima svolta l’aveva avuta da Goddess, la dea della WWE. In realtà non era altro che una heel piena di sé, ma nonostante il personaggio semplice sapeva interpretarlo a dovere. L’altro suo grande stint è quello invece avvenuto nel suo percorso insieme a The Fiend, in cui la gimmick ha assunto toni sempre più sovrannaturali. Prima come spalla di Bray, poi in sua vece, infine per la sua strada. Nella prima fase funzionava a meraviglia, nella seconda purtroppo è risultata ripetitiva, ma più che per colpa sua direi per i tempi lunghi della storyline che ...