Vera Gemma annuncia di essersi lasciata con Jedà

(Di mercoledì 21 settembre 2022) L’annuncio diOggiè stata ospite di Oggi è un altro giorno. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha raccontato la sua carriera di successo e il premio vinto a Venezia per il ruolo nel film che prende spunto da un periodo della sua vita. L’annuncio che però ha sconvolto tutti L'articolo proviene da Novella 2000.

aini8riv : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - sono_vio : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - Novella_2000 : Vera Gemma annuncia in TV: 'Io e Jedà ci siamo lasciati' - greysonelove : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare - Unaacaso9 : RT @justtmat: vera gemma si è lasciata con jedà dovete lasciarmi stare -

conferma la rottura con Jeda: 'Sono single' È finita la storia d'amore trae Jed a. La conferma arriva durante l'intervista rilasciata dall'attrice a Serena Bortone nella puntata ...La vittoria del Leone a Venezia 79, la vita privata e non solo:si racconta a 360° confidando anche qualche segreto... Ospite di Serena Bortone nella puntata di 'Oggi è un altro giorno' del 21 settembre 2022,ha parlato di diversi argomenti, ...La vittoria del Leone a Venezia 79, la vita privata e non solo: Vera Gemma si racconta a 360° confidando anche qualche ...Vera Gemma si sbottona in un'intervista a Oggi è un altro giorno: "Ho avuto storie d'amore anche con donne ma oggi preferisco gli uomini" ...