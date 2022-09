"Un clistere": Elenoire Ferruzzi, scandalo nel cuore della notte su Canale 5 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Emergenza bagno al Grande Fratello Vip. Emergenza fisiologica. A pochi giorni dall'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, che vedrà da giovedì l'arrivo di nuovi concorrenti, si prevedono grandi cose. Ma intanto cosa sta accadendo ad alcuni inquilini della casa più spiata d'Italia? Elenoire Ferruzzi, per esempio, si prodiga nel... cercare delle soluzioni. Andiamo per gradi, la Fiordelisi decide di mettere in campo un metodo antico, tradizionale. In pratica Antonella Fiordelisi fa capire, parlando con Sara Manfuso e la Ferruzzi, di avere qualche piccolo problema fisiologico. Forse tutto questo a causa del cambio di alimentazione e non solo: le telecamere potrebbero impaurire abbastanza i concorrenti, che in bagno - strano, ma vero - non hanno tutta la tranquillità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Emergenza bagno al Grande Fratello Vip. Emergenza fisiologica. A pochi giorni dall'inizio del reality condotto da Alfonso Signorini su5, che vedrà da giovedì l'arrivo di nuovi concorrenti, si prevedono grandi cose. Ma intanto cosa sta accadendo ad alcuni inquilinicasa più spiata d'Italia?, per esempio, si prodiga nel... cercare delle soluzioni. Andiamo per gradi, la Fiordelisi decide di mettere in campo un metodo antico, tradizionale. In pratica Antonella Fiordelisi fa capire, parlando con Sara Manfuso e la, di avere qualche piccolo problema fisiologico. Forse tutto questo a causa del cambio di alimentazione e non solo: le telecamere potrebbero impaurire abbastanza i concorrenti, che in bagno - strano, ma vero - non hanno tutta la tranquillità ...

