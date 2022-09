Ultime Notizie Serie A: Ranocchia già ai saluti con il Monza, Zhang conferma la fiducia a Inzaghi (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.05 Roma, Mou può sorridere: un recupero importante verso l’Inter – El Shaarawy torna a disposizione dei giallorossi. La notizia 11.05 Rescissione Ranocchia, è UFFICIALE: il comunicato del Monza- La rescissione lampo di Ranocchia con i brianzoli. Il comunicato 11.25 –Inter, Zhang non cambia: totale la fiducia verso Inzaghi – La dirigenza conferma la fiducia al tecnico nerazzurro. La notizia 13.05 – Lazio, si lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic – Lotito vuole risolvere il rinnovo del serboprima della sosta mondiale. La notizia 14.25 – Juve, Ranieri: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 10.05 Roma, Mou può sorridere: un recupero importante verso l’Inter – El Shaarawy torna a disposizione dei giallorossi. La notizia 11.05 Rescissione, è UFFICIALE: il comunicato del- La rescissione lampo dicon i brianzoli. Il comunicato 11.25 –Inter,non cambia: totale laverso– La dirigenzalaal tecnico nerazzurro. La notizia 13.05 – Lazio, si lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic – Lotito vuole risolvere il rinnovo del serboprima della sosta mondiale. La notizia 14.25 – Juve, Ranieri: ...

sole24ore : #Ucraina ultime notizie. #Putin dichiara mobilitazione parziale in #Russia: decreto già firmato @sole24ore… - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - agorarai : Le ultime notizie dall'Ucraina con @veronicaRAN24 #agorarai #21settembre - NicolaTenerelli : RT @Corriere: Dopo il discorso dello zar, esauriti i voli in partenza dalla Russia. La Cina chiede il cessate il fuoco - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna 381 contagi e 2 morti: bollettino 21 settembre - #Ultime #Notizie #Covid… -