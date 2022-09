Ucraina: Draghi, 'effetto dirompente sanzioni su macchina bellica russa' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Le sanzioni che abbiamo imposto a Mosca hanno avuto un effetto dirompente sulla macchina bellica russa, sulla sua economia. La Russia fatica a fabbricare da sola gli armamenti di cui ha bisogno, poiché trova difficile acquistare il materiale necessario a produrle”. A rivendicarlo il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Il Fondo Monetario Internazionale – ha ricordato il presidente del Consiglio - prevede che l'economia russa si contragga quest'anno e il prossimo di circa il 10% in totale, a fronte di una crescita intorno al 5% ipotizzata prima della guerra. L'impatto delle misure è destinato a crescere col tempo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “Leche abbiamo imposto a Mosca hanno avuto unsulla, sulla sua economia. La Russia fatica a fabbricare da sola gli armamenti di cui ha bisogno, poiché trova difficile acquistare il materiale necessario a produrle”. A rivendicarlo il premier Mario, in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. “Il Fondo Monetario Internazionale – ha ricordato il presidente del Consiglio - prevede che l'economiasi contragga quest'anno e il prossimo di circa il 10% in totale, a fronte di una crescita intorno al 5% ipotizzata prima della guerra. L'impatto delle misure è destinato a crescere col tempo, ...

