"Ti posso invitare?". Gabanelli gela Mentana, la risposta che spiazza "Chicco" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Siparietto tra Enrico Mentana e Milena Gabanelli al termine del Tg La7. Il direttore dopo aver introdotto la consueta rubrica della Gabanelli ha ricordato ai telespettatori la maratona elettorale che condurrà per il voto di domenica, 25 settembre. Ma Mentana ha voluto fare un invito particolare in occasione di un appuntamento così importante. E rivolgendosi alla Gabanelli ha affermato: "Perdonami Milena, ti posso invitare alla maratona elettorale? Tu non sei mai venuta...". Un piccolo momento di silenzio e arriva la risposta della Gabanelli: "Se proprio devo...". A questo punto Mentana ribatte: "Vabbè non siamo in Russia, io ti ho invitata". Insomma un vero e proprio siparietto alla "Sandra e Raimondo"

