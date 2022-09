Se hai il pavimento in marmo, ecco come pulirlo in modo delicato (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il marmo è il materiale più pregiato che si può utilizzare per la realizzazione dei pavimenti. Dona un aspetto elegante e raffinato all’ambiente ed anche usato per creare i ripiani… L'articolo proviene da Puglia24news. Leggi su puglia24news (Di mercoledì 21 settembre 2022) Ilè il materiale più pregiato che si può utilizzare per la realizzazione dei pavimenti. Dona un aspetto elegante e raffinato all’ambiente ed anche usato per creare i ripiani… L'articolo proviene da Puglia24news.

_DonTellMe : RT @FlavianaBoni: L'inverno è bello solo se hai il riscaldamento a pavimento, se non lavori se hai una vita sociale ma inviti sempre tutti… - michele27088 : @anto8301 Hai qualche perdita , si vede dal pavimento ?? - Cr1st14nM3s14n0 : -Pà se devo rifare il pavimento del bagno dici che e' meglio... +sono cazzi tuoi, ti avevo detto di non sposarti! -… - Ecate31 : RT @FlavianaBoni: L'inverno è bello solo se hai il riscaldamento a pavimento, se non lavori se hai una vita sociale ma inviti sempre tutti… - FlavianaBoni : L'inverno è bello solo se hai il riscaldamento a pavimento, se non lavori se hai una vita sociale ma inviti sempre… -