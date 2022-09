Rimbalzo per Piazza Affari, bene Leonardo e Tim (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) – Rimbalzo per Piazza Affari, in scia con le altre Borse europee, in attesa della decisione della Fed, attesa in serata, sull’ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Gli economisti della Banca centrale americana stanno decidendo se procedere con un aumento di 75 o 100 punti base, ma l’aspettativa prevalente è che non si scelga un rialzo troppo imponente, che rischierebbe di sorprendere negativamente i mercati. Ne sono convinti gli analisti di Metzler Sebastian Sachs ed Eugen Keller, secondo cui la mossa potrebbe alimentare ulteriormente le preoccupazioni di recessione negli Stati Uniti, con un effetto negativo a catena in tutto il mondo. Nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin annuncia una nuova fase della guerra in Ucraina, poi, torna a salire il prezzo del petrolio, mentre l’euro è ancora sotto la parità con il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 settembre 2022) (Adnkronos) –per, in scia con le altre Borse europee, in attesa della decisione della Fed, attesa in serata, sull’ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Gli economisti della Banca centrale americana stanno decidendo se procedere con un aumento di 75 o 100 punti base, ma l’aspettativa prevalente è che non si scelga un rialzo troppo imponente, che rischierebbe di sorprendere negativamente i mercati. Ne sono convinti gli analisti di Metzler Sebastian Sachs ed Eugen Keller, secondo cui la mossa potrebbe alimentare ulteriormente le preoccupazioni di recessione negli Stati Uniti, con un effetto negativo a catena in tutto il mondo. Nel giorno in cui il presidente Vladimir Putin annuncia una nuova fase della guerra in Ucraina, poi, torna a salire il prezzo del petrolio, mentre l’euro è ancora sotto la parità con il ...

