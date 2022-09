Pjanic torna a parlare di Juve: sull’esonero di di Allegri! (Di mercoledì 21 settembre 2022) La Juventus sta attraversando un periodo di profonda crisi. La sconfitta contro il Monza di domenica scorsa ha solo confermato una situazione già abbondantemente compromessa. L’ottavo posto in campionato e le due sconfitte consecutive in Champions League hanno destabilizzato l’ambiente e messo in discussione anche il mister Max Allegri. Sulla questione è intervenuto Miralem Pjanic, ex centrocampista bianconero che ha lavorato per molte stagioni sotto la guida del tecnico livornese. Il serbo parla così sulle pagine di Tuttosport: “E’ un periodo no, come ne ho passati anche io quando ero li. Ma fidatevi di me: se ne esce e si può ancora vincere perché restano 31 partite di campionato e tantissimi punti” Pjanic Allegri Juventus Anche l’atteggiamento della squadra di fronte alle critiche è stato elogiato da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 settembre 2022) Lantus sta attraversando un periodo di profonda crisi. La sconfitta contro il Monza di domenica scorsa ha solo confermato una situazione già abbondantemente compromessa. L’ottavo posto in campionato e le due sconfitte consecutive in Champions League hanno destabilizzato l’ambiente e messo in discussione anche il mister Max Allegri. Sulla questione è intervenuto Miralem, ex centrocampista bianconero che ha lavorato per molte stagioni sotto la guida del tecnico livornese. Il serbo parla così sulle pagine di Tuttosport: “E’ un periodo no, come ne ho passati anche io quando ero li. Ma fidatevi di me: se ne esce e si può ancora vincere perché restano 31 partite di campionato e tantissimi punti”Allegrintus Anche l’atteggiamento della squadra di fronte alle critiche è stato elogiato da ...

