Meghan prende il “Re per la corona” | la pretesa assurda della Duchessa a Carlo dopo la morte della Regina

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) LaElisabetta ha lasciato spazio anelle vesti di Re che a quanto pare dovrà affrontare proprioMarkle. Laha unae la notizia sta facendo il giro dei media. Ecco di cosa si tratta. Gli ultimi dodici giorni per la famiglia reale dei Windsor sono stati davvero difficili e non solo per via di tutti i vari step che hanno caratterizzato l’addio ad Elisabetta II, ma anche perchéadesso è finalmente diventato Re accogliendo oneri e onorisua carica… soprattutto le problematiche legate alla gestionesua famiglia. Non a caso, ecco cheMarkle è ...