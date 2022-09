LIVE Musetti-Korda 0-1, ATP Metz 2022 in DIRETTA: si comincia sul Campo Centrale! (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 ROVESCIO VINCENTE DI Korda IN RISPOSTA! 0-1 Buona rimonta di Korda che comincia bene. AD-40 Gran battuta dello statunitense. 40-40 SI VOLA SUBITO IN PARITÀ! 40-30 Lunga la risposta del carrarese. 30-30 Servizio vincente del classe 2000. 15-30 Buona prima di Korda. 0-30 Doppio fallo dell’americano. 0-15 DIRITTO IN CORSA DI Musetti! Gran giocata dell’azzurro in avvio. 0-0 Si comincia a Metz! Batte Korda. INIZIO PRIMO SET 20.12 L’italiano tornerà in Campo domani in doppio contro i francesi testa di serie #3 Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin sul Campo 1 come quarto match dalle ore 12. 20.10 L’azzurro ha debuttato ieri in coppia con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 ROVESCIO VINCENTE DIIN RISPOSTA! 0-1 Buona rimonta dichebene. AD-40 Gran battuta dello statunitense. 40-40 SI VOLA SUBITO IN PARITÀ! 40-30 Lunga la risposta del carrarese. 30-30 Servizio vincente del classe 2000. 15-30 Buona prima di. 0-30 Doppio fallo dell’americano. 0-15 DIRITTO IN CORSA DI! Gran giocata dell’azzurro in avvio. 0-0 Si! Batte. INIZIO PRIMO SET 20.12 L’italiano tornerà indomani in doppio contro i francesi testa di serie #3 Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin sul1 come quarto match dalle ore 12. 20.10 L’azzurro ha debuttato ieri in coppia con ...

