Infortunio Chiesa, ecco quando al Juve potrebbe ritrovarlo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Infortunio Chiesa, si incrociano le dita per il rientro dell'esterno: ecco quando la Juve potrebbe ritrovare il giocatore Stando a quanto riportato da Tuttosport, dopo il match con il Bologna ogni giorno sarà buono per rivedere Federico Chiesa al lavoro parzialmente con il resto del gruppo bianconero. La Juve conta di ritrovare l'esterno per qualche partita prima della pausa per il Mondiale, quando in calendario ci saranno appuntamenti importanti come quelli contro Lazio, Inter e PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

