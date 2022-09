I grandi player dello streaming entrano prepotentemente nel mercato della pubblicità (Di mercoledì 21 settembre 2022) Netflix, Apple… Nuove teste nella pubblicita? Le Monde, di Alexandre Piquard, pag. 16 pubblicità su Netflix… Impensabile solo qualche mese fa, questa novità è imminente: dal 1° novembre, secondo il Wall Street Journal il leader mondiale dei video online offrirà negli Stati Uniti, Canada, Germania e Francia un abbonamento più economico, ma comprensivo di pubblicità. L’azienda californiana è la capofila di un’ondata di nuovi ingressi nel mercato pubblicitario: anche altre piattaforme di streaming includeranno questo tipo di offerta – come Disney+, a dicembre – e alcune come HBO Max, Hulu o Paramount + la offrono già. Anche Apple e Amazon stanno iniziando ad aprire i loro servizi video Apple TV+ e Prime Video alla pubblicità, ma si stanno anche ritagliando un posto speciale nel ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 settembre 2022) Netflix, Apple… Nuove teste nella pubblicita? Le Monde, di Alexandre Piquard, pag. 16su Netflix… Impensabile solo qualche mese fa, questa novità è imminente: dal 1° novembre, secondo il Wall Street Journal il leader mondiale dei video online offrirà negli Stati Uniti, Canada, Germania e Francia un abbonamento più economico, ma comprensivo di. L’azienda californiana è la capofila di un’ondata di nuovi ingressi nelpubblicitario: anche altre piattaforme diincluderanno questo tipo di offerta – come Disney+, a dicembre – e alcune come HBO Max, Hulu o Paramount + la offrono già. Anche Apple e Amazon stanno iniziando ad aprire i loro servizi video Apple TV+ e Prime Video alla, ma si stanno anche ritagliando un posto speciale nel ...

