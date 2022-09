Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti quanto guadagna? Il compenso da capogiro (Di mercoledì 21 settembre 2022) Orietta Berti incasserebbe una cifra da capogiro per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7, come lei stessa aveva lasciato intendere. Il Grande Fratello Vip 7 pur di avere Orietta Berti nel ruolo di opinionista le avrebbe offerto un compenso da capogiro: la cantante incasserebbe 10.000 euro a puntata. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, una cifra che diventa altissima se si considera che il reality di Alfonso Signorini ci farà compagnia per circa 50 puntate. Nella prima puntata del Grande Fratello Vip 7 l'ingresso di Orietta Berti nello studio del reality è stato accompagnato da una piccola polemica, legato ad ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 settembre 2022)incasserebbe una cifra daper il suo ruolo di opinionista alVip 7, come lei stessa aveva lasciato intendere. IlVip 7 pur di averenel ruolo di opinionista le avrebbe offerto unda: la cantante incasserebbe 10.000 euro a puntata. L'indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, una cifra che diventa altissima se si considera che il reality di Alfonso Signorini ci farà compagnia per circa 50 puntate. Nella prima puntata delVip 7 l'ingresso dinello studio del reality è stato accompagnato da una piccola polemica, legato ad ...

