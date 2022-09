Fs: per ora fermi i prezzi dei biglietti dei treni. Massima copertura 4G in 15 mesi (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ad di Ferrovie dello Stato Ferraris parla a Innotrans: «Passeggeri in linea con il pre Covid. S’investe per avere il 40% di energia da fonti rinnovabili» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 21 settembre 2022) L’ad di Ferrovie dello Stato Ferraris parla a Innotrans: «Passeggeri in linea con il pre Covid. S’investe per avere il 40% di energia da fonti rinnovabili»

CottarelliCPI : Meloni dice che, arrivata lei, per l'Europa 'E' finita la pacchia'. Nel 2020-21 abbiamo ricevuto 350 mld dalla BCE… - GrandeFratello : CI SIAMO! ?? Soleil e Pierpaolo sono carichissimi per questa nuova stagione di #GFVIPPARTY! E voi siete pronti per t… - ItaliaViva : Grazie #Prato per l'accoglienza!???? Ora in piazza con @matteorenzi per l'#ItaliaSulSerio - FelipeKarmelo : @fabio__1971 Ho i problemi con i DEMENTI che mi fanno perdere mezz'ora di tempo per cambiare una password (che comu… - GianlucaZaniniD : @Fcastelnuovo @Jengafilm @mentecritica A Putin non serve il riconoscimento dell'annessione, serve un pretesto per t… -