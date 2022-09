Fiorentina | AS | “Jovic può essere ceduto a Gennaio”

(Di mercoledì 21 settembre 2022)- Laè tornata ad allenarsi, dopo la sosta che vedrà fuori i convocati fino a 72h prima della ottava giornata di Serie A. Il mercato non termina mai nelle case delle squadre di Serie A, soprattutto dopo le due settimane di stop, che ci saranno per dare spazio alla Nations League. Una delle più deludenti in questo avvio di stagione è lache ha collezionato pochissimi punti, dopo tante aspettative. Delusa anche dalle prestazioni dei nuovi giocatori che, avrebbero dovuto portare nuove idee, invece di ulteriori problemi. Il calciomercato della Viola è stato comunque generoso nei confronti dell’ex tecnico dello Spezia, il quale ha visto arrivare alla sua corte giocatori interessanti. Tra questi anche Luka, acquistato dal Real Madrid per poter colmare ...

Lapotrebbe salutare Lukagià a gennaio, questa la voce che circola dalla Spagna Lapotrebbe salutare Lukagià a gennaio, questa la voce che circola dalla Spagna. ...Era arrivato in pompa magna, con grande spirito di rivalsa e tra l'entusiasmo dei tifosi, ma nel suo primo mese e mezzo di permanenza allanon ha certo impressionato: parliamo di Luka, arrivato in estate a titolo definitivo dal Real Madrid come grande nome per rafforzare l'attacco di Vincenzo Italiano. Le cose non sono ...La Fiorentina non è contenta di come sta rendendo Jovic e secondo il quotidiano AS il patron Commisso e i suoi dirigenti potrebbero liberarsi di lui. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, ...In casa Fiorentina non convince ancora il rendimento di Luka Jovic, spunta l'ipotesi della ricerca di un nuovo attaccante ...