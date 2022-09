Elezioni/ Se il Pd di Letta fa flop, Cottarelli addio L'usato sicuro Tabacci in ascesa e la Sx depotenziata (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non lo so, al momento proprio non ci sto pensando alla candidatura della Regione Lombardia. Neanche prima ci avevo pensato tanto. Non ho mai avuto un’offerta diretta..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Non lo so, al momento proprio non ci sto pensando alla candidatura della Regione Lombardia. Neanche prima ci avevo pensato tanto. Non ho mai avuto un’offerta diretta..." Segui su affaritaliani.it

VittorioSgarbi : L’esponente dei social democratici tedeschi Klingbeil in un incontro a Berlino con Letta: “Sarebbe importante che… - LaVeritaWeb : L’esperta di istruzione Anna Monia Alfieri: «Letta dica la verità, al Sud non esistono cattedre vacanti a “km zero”… - marattin : Ieri Letta ha dichiarato che non governerebbe mai con Fratoianni. Domandarsi perché, allora, alle elezioni si prese… - Moixus1970 : RT @Giangi_ilBoomer: Ma la #Meloni che contesta #OlafScholz per aver dato il suo appoggio a #Letta è la stessa che dà il suo appoggio a #Or… - Giangi_ilBoomer : Ma la #Meloni che contesta #OlafScholz per aver dato il suo appoggio a #Letta è la stessa che dà il suo appoggio a… -