È morto un ex tronista di Uomini e Donne: “Si è tolto la vita”. Maria De Filippi sconvolta (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un lutto ha colpito profondamente Uomini e Donne. Infatti un ex tronista si è tolto la vita, lasciando Maria De Filippi senza parole. Ore delicate a Uomini e Donne, dove uno degli ex tronisti storici della trasmissione si è tolto la vita. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web, lasciando a L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Un lutto ha colpito profondamente. Infatti un exsi èla, lasciandoDesenza parole. Ore delicate a, dove uno degli ex tronisti storici della trasmissione si èla. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del web, lasciando a L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : È morto a soli 35 anni Manuel Valicella, ex tronista di #Uominiedonne, uno dei volti più amati del programma - eexistere : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… - infoitcultura : Manuel Vallicella, come è morto l'ex tronista di Uomini e Donne. Il post sui social dell'amico: 'Spero sia tra le b… - infoitcultura : Manuel Vallicella, morto a 35 anni l'ex tronista di Uomini e Donne - bIumaen : RT @imtheitaliansam: È morto Manuel Vallicella, ex tronista di #uominiedonne che si è tolto la vita a 35 anni. Settembre è il mese per la… -