Dybala: «Il rapporto con Mourinho è nato in Roma-Juve 3-4. Non sembra ma è molto umile» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Dybala si racconta dal ritiro della Nazionale argentina, lo fa a Espn Argentina. Parla di Mourinho, della Roma, della Juventus, delle sue condizioni fisiche. Racconta che il passaggio alla Roma nacque mesi prima anche se allora non ci pensava nemmeno. “Stavamo giocando a Roma con la Juve, stavamo vincendo 4-3 e venni sostituito. Mourinho si avvicinò per salutarmi e mi disse: “Sei un fenomeno”. Un episodio che mi colpì. Quando poi mi ha chiamato mesi dopo, lui mi ha chiesto se me ne ricordavo. E disse: “Certo, come potrei dimenticarlo. È stato un onore”. E allora mi ha detto: “Bene, ora devi farlo per me”. Mi ha chiamato anche nei giorni successivi ed è stato facile decidere. Lavorare con lui è facile. Parlo di tutto con lui, conosce tutti i giocatori, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022)si racconta dal ritiro della Nazionale argentina, lo fa a Espn Argentina. Parla di, della, dellantus, delle sue condizioni fisiche. Racconta che il passaggio allanacque mesi prima anche se allora non ci pensava nemmeno. “Stavamo giocando acon la, stavamo vincendo 4-3 e venni sostituito.si avvicinò per salutarmi e mi disse: “Sei un fenomeno”. Un episodio che mi colpì. Quando poi mi ha chiamato mesi dopo, lui mi ha chiesto se me ne ricordavo. E disse: “Certo, come potrei dimenticarlo. È stato un onore”. E allora mi ha detto: “Bene, ora devi farlo per me”. Mi ha chiamato anche nei giorni successivi ed è stato facile decidere. Lavorare con lui è facile. Parlo di tutto con lui, conosce tutti i giocatori, ...

