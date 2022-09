Draghi all’Onu: “Sanzioni hanno avuto effetto dirompente su macchina bellica russa. Aiutare Ucraina era unica scelta possibile” (Di mercoledì 21 settembre 2022) Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nelPalazzo di Vetro di New York, Mario Draghi ha difeso le scelte fatte fin quia sostegno di Kiev, a partire dalle Sanzioni , per una guerra che vede “un unico responsabile”. “Aiutare l’Ucraina a proteggersi – ha detto – non è stata soltanto la scelta corretta da compiere. È stata l’unica scelta coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato dall’inizio del conflitto”. “L’unità dell’Unione Europea e dei suoi alleati – sottolinea ancora Draghi – è stata determinante per offrire all’Ucraina il sostegno di cui aveva bisogno, per imporre costi durissimi alla Russia. Mosca ha da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nelPalazzo di Vetro di New York, Marioha difeso le scelte fatte fin quia sostegno di Kiev, a partire dalle, per una guerra che vede “un unico responsabile”. “l’a proteggersi – ha detto – non è stata soltanto lacorretta da compiere. È stata l’coerente con gli ideali di giustizia e fratellanza che sono alla base della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che questa Assemblea ha adottato dall’inizio del conflitto”. “L’unità dell’Unione Europea e dei suoi alleati – sottolinea ancora– è stata determinante per offrire all’il sostegno di cui aveva bisogno, per imporre costi durissimi alla Russia. Mosca ha da ...

