Doc – Nelle Tue Mani 3: quando esce? L'annuncio di Luca Argentero toglie ogni dubbio

Anche la seconda stagione di Doc – Nelle tue Mani, la serie con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, ha riscosso un grande successo tra i telespettatori, tanto che in molti continuano a chiedere se ci sono speranze di vedere anche una terza stagione. Ebbene, stando a quanto dichiarato dallo stesso Argentero a TV Sorrisi e Canzoni sembra proprio che molto presto i fan di Doc – Nelle tue Mani saranno accontentati. Tuttavia dovrà passare ancora un bel po' di tempo prima di tornare a seguire le vicende di Andrea Fanti, Giulia Giordano, Riccardo Bonvegna, Marco Sardoni, Agnese Tiberi e tutti gli altri personaggi che caratterizzano la seguitissima serie TV. Come rivelato da Luca Argentero nell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ...

