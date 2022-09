Calcio | Scamacca | ' ambientamento a Londra sta andando bene | mi ispiro a Ibra'

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Firenze, 21 set. - (Adnkronos) - "L'sta, il gruppo è un gruppo tranquillo, disponibile, è stato molto facile. Con l'inglese me la cavo, ora inizierò anche a studiare per perfezionarlo ma mi faccio capire". Lo dice Gianlucain merito ai primi mesi al West Ham, club londinese di Premier League. Il 23enne romano ha rilasciato una intervista sui canali social della Nazionale italiana insieme a Davide Frattesi, suo ex compagno di squadra al Sassuolo. "Il gruppo si sta formando, ci sono anche tanti giocatori nuovi ed è sempre bello tornare in Nazionale". Venerdì a San Siro arriva l'Inghilterra. "In casa è diverso, il clima e i tifosi... Sarà sicuramente una bella partita". Infineindica in Zlatanhimovic, la sua ispirazione calcistica. "Mi ...

... come quella formata da Immobile e Raspadori , così come alcuni tridenti con Zerbin , Immobile e Raspadori oppure Cancellieri ,e Gnonto . In campo anche Sandro Tonali , rimasto ...... Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca(... I due azzurri pronti a scendere in campo venerdì a Milano in Nations League FIRENZE (ITALPRESS) - La gara in programma venerdì prossimo ...