Calcio Euro 2024, Russia non parteciperà sorteggio qualificazioni (Di mercoledì 21 settembre 2022) La nazionale di Calcio russa non prenderà parte al sorteggio per le qualificazioni agli Europei del 2024 (Euro 2024). Lo ha annunciato la FederCalcio russa (RFU). "Il motivo è la decisione della Uefa a febbraio di sospendere la partecipazione di squadre nazionali e di club russe dalle competizioni sotto l'egida dell'organizzazione, 'fino a nuovo avviso' per impostazione predefinita.Questa decisione è stata impugnata dalla FederCalcio russa presso la Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, che a luglio si è rifiutato di accogliere l'appello", ha affermato la Rfu. Il sorteggio del torneo di qualificazione si svolgerà il 9 ottobre a Francoforte sul Meno, in Germania. L'Europeo si svolgerà dal 14 giugno al ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 21 settembre 2022) La nazionale dirussa non prenderà parte alper leaglipei del). Lo ha annunciato la Federrussa (RFU). "Il motivo è la decisione della Uefa a febbraio di sospendere la partecipazione di squadre nazionali e di club russe dalle competizioni sotto l'egida dell'organizzazione, 'fino a nuovo avviso' per impostazione predefinita.Questa decisione è stata impugnata dalla Federrussa presso la Corte Arbitrale dello Sport di Losanna, che a luglio si è rifiutato di accogliere l'appello", ha affermato la Rfu. Ildel torneo di qualificazione si svolgerà il 9 ottobre a Francoforte sul Meno, in Germania. L'peo si svolgerà dal 14 giugno al ...

chedire10 : #AllegriOut, ha portato nella redazione di FBSnews, domande, risposte e così via. Motore di ricerca, parola: licenz… - domenico_damore : RT @Gianl1974: ??La nazionale russa di calcio non potrà partecipare a Euro 2024. - GabrielParker74 : RT @Gianl1974: ??La nazionale russa di calcio non potrà partecipare a Euro 2024. - NemNemecsek : RT @Gianl1974: ??La nazionale russa di calcio non potrà partecipare a Euro 2024. - MaxCoenERoth : RT @Gianl1974: ??La nazionale russa di calcio non potrà partecipare a Euro 2024. -