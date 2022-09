Baggio esordisce in Serie A con la Fiorentina – 21 settembre 1986 – VIDEO

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Il 21, in un-Sampdoria, vive il suo esordio inA un giovanissimo RobertoIl 21, in una sfida trae Sampdoria, laA scopre un giovanissimo Roberto. Il futuro Divin Codino, all’epoca 19enne, disputa 87? e mette così a referto la sua prima presenza nella massima categoria. 10 CURIOSITA’ SU ROBERTOsbarca così inA nonostante un grave infortunio patito con la maglia del Vicenza negli ultimi mesi della stagione precedente, grazie al club viola che non perde fiducia nelle sue qualità. Una scelta che, con il tempo, si rivelerà decisamente ...

MomentiCalcio : Accadde oggi, 21 settembre 1986 esordisce Roberto Baggio -

La Gazzetta dello Sport

A 17 anni,e segna un gol in Coppa Italia. Ma la sorte non è dalla sua. Deve subire ... in cui Rossi e altri intervistati (Cabrini, Tardelli, Platini, anche un commosso Roberto) ...La mostra cheil 1° luglio rimarrà allestita fino alla fine di agosto, su 100 plance a ... come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina... L'esordio come Roberto Baggio e il paragone con Ibra: Juve, ecco chi è Mancini