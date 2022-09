ATALANTA, INTERVENTO OK PER MUSSO, TORNA NEL 2023 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il portiere dell’ATALANTA, Juan MUSSO, si è sottoposto all’INTERVENTO chirurgico per ridurre la frattura scomposta al complesso orbiario-mascellare, rimediata dopo 5 minuti nella partita contro la Roma, a causa dello scontro con il compagno di squadra Merith Demiral. Nel comunicato emanato dalla società bergamasca, si legge che l’INTERVENTO effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Professore Bruno Andrea Pesucci e dal Dottore Vincenzo Marcelli è perfettamente riuscito. I tempi di recupero del portiere argentino, sono ancora da valutare, anche se si prospetta un lungo stop per lui; molto probabilmente, MUSSO, resterà fuori per i prossimi due mesi, questo vuol dire che, a causa del Mondiale in Qatar, lo dovremmo vedere in campo all’inizio del 2023. Se dovesse ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il portiere dell’, Juan, si è sottoposto all’chirurgico per ridurre la frattura scomposta al complesso orbiario-mascellare, rimediata dopo 5 minuti nella partita contro la Roma, a causa dello scontro con il compagno di squadra Merith Demiral. Nel comunicato emanato dalla società bergamasca, si legge che l’effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma ed eseguito dal Professore Bruno Andrea Pesucci e dal Dottore Vincenzo Marcelli è perfettamente riuscito. I tempi di recupero del portiere argentino, sono ancora da valutare, anche se si prospetta un lungo stop per lui; molto probabilmente,, resterà fuori per i prossimi due mesi, questo vuol dire che, a causa del Mondiale in Qatar, lo dovremmo vedere in campo all’inizio del. Se dovesse ...

Domenic36396232 : ?? Tegola #Atalanta: Juan #Musso ai box per 2 mesi in seguito all'intervento di riduzione della frattura del comples… - sportli26181512 : Atalanta, Musso rischia uno stop di due mesi dopo l'operazione: Dopo il brutto scontro con il compagno Demiral dura… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Atalanta, intervento riuscito per #Musso: ecco quando è previsto il rientro. - zazoomblog : Atalanta Musso sottoposto ad intervento chirurgico: le sue condizioni - #Atalanta #Musso #sottoposto -