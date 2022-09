Anche i vip incassano i sostegni di stato

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Da Massimo D’Alema a Francesco Totti, da Oliviero Toscani a Fedez&Ferragni, dal Clan Celentano a Belén Rodríguez... Tutti hanno approfittato diriconosciuti dallodurante la pandemia per le loro società, quasi sempre in utile. Gli stessi aiuti che a molti italiani, nonostante le richieste e le necessità, non sono mai arrivati… Tra finanziamenti garantiti dallo, sull’Italia sono piovuti poco meno di 500 miliardi di euro fra 2020 e 2022. Una somma enorme di aiuti a vario titolo, che però si è dispersa in mille rivolipiccoli e piccolissimi. Lo scopo era quello di dare una mano a imprese e partite Iva in difficoltà per il lockdown o le limitazioni di apertura degli esercizi, come per la restrizione del loro mercato di riferimento (si pensi al turismo). Ma dopo le ...