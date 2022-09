Alla sinistra tutto è permesso. Linciaggio per chi non si allinea (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due pesi e due misure. Da un lato i buoni, dall'altro i cattivi. Da sempre, di sicuro dall'immediato dopoguerra, quando la sinistra si è autoassegnata la patente di censore morale e ha bollato, senza possibilità di un confronto reale, la destra come ignorante, pericolosa e, per certi versi, persino detestabile. Un atteggiamento odioso, che si è manifestato in particolar modo in ambito culturale. La Rai, pagata a caro prezzo dagli Italiani con un canone considerato iniquo persino da Bruxelles (quello inserito nella bolletta della luce dal governo di Matteo Renzi), è da sempre l'antitesi esatta di cosa significhi equità, ragionevolezza e egual distanza dai maggiori partiti politici. Dopo gli anni della lottizzazione nella Prima Repubblica, manuale Cencelli Alla mani, l'ascesa di Silvio Berlusconi, padre padrone di Mediaset, ha spostato in modo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 settembre 2022) Due pesi e due misure. Da un lato i buoni, dall'altro i cattivi. Da sempre, di sicuro dall'immediato dopoguerra, quando lasi è autoassegnata la patente di censore morale e ha bollato, senza possibilità di un confronto reale, la destra come ignorante, pericolosa e, per certi versi, persino detestabile. Un atteggiamento odioso, che si è manifestato in particolar modo in ambito culturale. La Rai, pagata a caro prezzo dagli Italiani con un canone considerato iniquo persino da Bruxelles (quello inserito nella bolletta della luce dal governo di Matteo Renzi), è da sempre l'antitesi esatta di cosa significhi equità, ragionevolezza e egual distanza dai maggiori partiti politici. Dopo gli anni della lottizzazione nella Prima Repubblica, manuale Cencellimani, l'ascesa di Silvio Berlusconi, padre padrone di Mediaset, ha spostato in modo ...

