Accornero Unione Artigiani “Serve un energy manager per le Pmi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Il Caro bollette incide anche sul bilancio delle imprese artigiane, rischiando di erodere tutti i margini di queste piccole e medie aziende. “Le istituzioni devono intervenire per con un tetto al prezzo dell'energia. Occorrono incentivi per il passaggio delle imprese a fonti rinnovabili, ma soprattutto occorre snellire le pratiche burocratiche – ha detto in un'intervista al'Agenzia di Stampa Italpress, il segretario generale dell'di Milano e Monza Brianza, Marco-. Dal canto nostro, come associazione, stiamo implementando il servizio dell', per poter aiutare i nostri associati a diminuire il più possibile le spese energetiche”. Il segretario generale dell'è intervenuto anche sull'imminente ...