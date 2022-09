Wta Tokyo 2022 | programma | orari e ordine di gioco di mercoledì 21 settembre

(Di martedì 20 settembre 2022) Il, glie l’didel Wta 500 di, per quanto riguarda la giornata di21. Prosegue l’azione sul cemento giapponese, con cinque partite in, tra cui il primo turno tra Rybakina e Samsonova, oltre a quattro partite valide per gli ottavi di finale. Si gioca solo sul centrale, a partire dalle 04:00 ora italiana. Ecco quindi l’diintegrale.DIWTA21CENTRE COURT Dalle ore 04:00 – Papamichail vs (3) Muguruza A seguire – S. Zhang vs (2) Garcia A seguire – (8) Rybakina vs samsonova A seguire – (1) Badosa vs Q. ...

livetennisit : WTA 500 Tokyo, WTA 250 Seoul e WTA 125 Budapest: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurre a Bud… - Ubitennis : WTA Tokyo, passano Mertens e Martic. Martedì in campo Karolina Pliskova e Naomi Osaka - zazoomblog : WTA Tokyo 2022 risultati 19 settembre: bene Elise Mertens e Petra Martic - #Tokyo #risultati #settembre: #Elise - BetItaliaWeb : ??Pronostici Tennis: Italia-USA ai quarti di Coppa Davis. Il programma ATP/WTA della settimana da Budapest a Tokyo - sportface2016 : #TorayPanPacificOpenTennis | Programma ed orari martedì 20 settembre con #Osaka -

: oggi in campo Naomi Osaka Nella prima giornata del500 dibrillano Petra Martic ed Elise Mertens. La croata passa con un doppio 6 - 1, la belga supera invece Wang. Tutto ...RISULTATI500Primo turno 10h30 Zheng Qinwen batte Misaki Doi 6 - 2 6 - 4 04h10 Elise Mertens batte Wang Qiang 6 - 0 6 - 3 08h55 Claire Liu batte Alison Riske - Amritraj 6 - 2 6 - 3 06h30 ...Home; Tennis News; WTA Tennis; Daria Saville had quite a funny reaction to being drawn to play the four-time Grand Slam champion Naomi Osaka in the Tokyo first round. Osaka, who w ...Mexico's Fernanda Contreras Gomez's main draw debut on the Hologic WTA Tour was one to remember at the Toray Pan Pacific Open.