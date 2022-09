Viaggio nella crisi di Juventus e Inter (Di martedì 20 settembre 2022) SOS, qualcuno salvi Juventus e Inter. C'è un pezzo del calcio italiano che conta alle prese con una crisi che non è solo di campo, anche se nel rettangolo verde sta trovando i suoi sintomi. La domenica delle cadute fragorose a Monza e Udine ha solo scoperchiato definitivamente il vaso, mettendo Allegri e Inzaghi sul banco degli imputati ma certificando anche l'impossibilità dei due club di Intervenire. Che è poi figlia dello stesso problema che in estate ha fatto vivere le due squadre sul filo, tra spese imponenti (la Juventus), tagli agli stipendi (entrambe) e la precarietà di non poter veramente programmare fino in fondo il proprio futuro. Non è solo un problema di infortuni, un pizzico di sfortuna e una marea di errori. Le radici della crisi sono più profonde e la fotografia ... Leggi su panorama (Di martedì 20 settembre 2022) SOS, qualcuno salvi. C'è un pezzo del calcio italiano che conta alle prese con unache non è solo di campo, anche se nel rettangolo verde sta trovando i suoi sintomi. La domenica delle cadute fragorose a Monza e Udine ha solo scoperchiato definitivamente il vaso, mettendo Allegri e Inzaghi sul banco degli imputati ma certificando anche l'impossibilità dei due club divenire. Che è poi figlia dello stesso problema che in estate ha fatto vivere le due squadre sul filo, tra spese imponenti (la), tagli agli stipendi (entrambe) e la precarietà di non poter veramente programmare fino in fondo il proprio futuro. Non è solo un problema di infortuni, un pizzico di sfortuna e una marea di errori. Le radici dellasono più profonde e la fotografia ...

AmbCina : A seguito della dichiarazione di #PapaFrancesco in #Kazakistan nella quale afferma di essere pronto e disponibile a… - PagineRomaniste : Viaggio nella crisi di #Abraham: ecco i tormenti di Tammy #ASRoma #LaRepubblica - marcovolpicell : RT @DavLucia: #InVersi @PaolaToogoodxme Favoloso il viaggio ch’io rifeci in un attimo, allontanandomi nella sera, mentre ormai più non eri… - DavLucia : #InVersi @PaolaToogoodxme Favoloso il viaggio ch’io rifeci in un attimo, allontanandomi nella sera, mentre ormai p… - PaulaRo22591268 : RT @viaggiatore_npc: Le moschee antiche sono tra le attrazioni più popolari di Istanbul e visitarle è un obbligo durante un viaggio nella c… -