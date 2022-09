Tutta la verità sulle unghie di Elenoire Ferruzzi: “Sono mie ma…” (Di martedì 20 settembre 2022) Proprio ieri sera, lunedì 19 settembre 2022, ha debuttato in prima serata su Canale 5, la prima puntata del Grande Fratello Vip 7. L’edizione si prospetta più che interessante. I concorrenti Sono svariati, con storie forti alle spalle e intrighi familiari o amorosi. Di sicuro uno dei personaggi più amati, a pochissime ore dall’inizio del reality show, è Elenoire Ferruzzi. Il pubblico è già pazzo di lei e sui social c’è chi scommette sulla sua vittoria. Elenoire Ferruzzi approda al GF Vip 7 con le sue super unghie Chi non ha visto l’entrata di Elenoire Ferruzzi al GF Vip 7, può sicuramente recuperare la replica della puntata. La Ferruzzi ha destato subito interesse anche per chi non la conosceva. E cosa ha colpito della vippona? ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 20 settembre 2022) Proprio ieri sera, lunedì 19 settembre 2022, ha debuttato in prima serata su Canale 5, la prima puntata del Grande Fratello Vip 7. L’edizione si prospetta più che interessante. I concorrentisvariati, con storie forti alle spalle e intrighi familiari o amorosi. Di sicuro uno dei personaggi più amati, a pochissime ore dall’inizio del reality show, è. Il pubblico è già pazzo di lei e sui social c’è chi scommette sulla sua vittoria.approda al GF Vip 7 con le sue superChi non ha visto l’entrata dial GF Vip 7, può sicuramente recuperare la replica della puntata. Laha destato subito interesse anche per chi non la conosceva. E cosa ha colpito della vippona? ...

