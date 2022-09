TF1-M6 | retroscena di un matrimonio fallito che mette in crisi il sistema TV francese

Leggi su tvzoom

(Di martedì 20 settembre 2022) La fusione abortita TF1-M6: dietro le quinte di un fiasco. Les Echos, di Hervè Rousseau, pag. 30 La scommessa era tanto rischiosa quanto audace: sposare il primo e il secondo canale televisivo privato in chiaro in Francia per creare un campione in grado di resistere a Netflix e altri. Si è scontrato con il muro della concorrenza, lasciando molte amarezze e domande al settore audiovisivo. Gilles Pélisson ha dovuto mostrare le sue doti di attore venerdì mattina a La Rochelle. Invitato al “grande dibattito” dei manager dell’audiovisivo che chiudeva il festival Fiction, il direttore generale di TF1 ha difeso ancora una volta il progetto ditra il suo gruppo e M6 – il cui destino sapeva già essere segnato. All’altro capo del filo, il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Benoît Caeuré, ha annunciato il ...