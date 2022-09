Tendenze make up da Londra | la primavera 2023 fa sparire le sopracciglia

(Di martedì 20 settembre 2022) Le passerelle londinesi lo hanno reso chiaro: letrucco dellaestatemetteranno al centro le. E, in un certo senso, anche la loro quasi totale assenza. Un dualismo che gioca con decolorazione e laminazione, dando vita a molteplici tipi di sguardo. Da un lato, infatti, lesembrano, schiarite fino ad amalgamarsi con l’incarnato. Dall’altro, invece, divengono cornice dello sguardo, quasi prevaricandolo. Un effetto shock, in entrambi i casi, che ribalta le convenzioni ed elimina la perfezione forzata. Ecco allora che, oltre a schiarirsi fino a, ledellaestatesi esprimeranno attraverso il contrasto con i capelli. O, ancora, ...

fashiongenus : Sfilate di New York Primavera-estate 2023: lo chignon da vera newyorkese di Tory Burch e le altre tendenze beauty d… -

Imaxtree, Yuhan Wangtrucco primavera estate 2023: come (non) truccheremo le sopracciglia ... Quasi cancellate dal viso, sembrano costituire un punto luce perfetto per illuminare iup più ...Con l'arrivo dell'autunno, cambiano le mode in fatto diup, vestiti e accessori. Le passerelle anticipano ledei mesi che verranno. Le giornate iniziano a farsi sempre più fresche e le piogge diventano più frequenti. Sta arrivando, dunque, il ...La moda d’autunno ripropone queste scarpe da indossare con stile in ogni occasione con vestiti, pantaloni e gonne a 30, 40 e 50 anni.Sopracciglia primavera estate 2023: il make up dalla London Fashion Week gioca con decolorazione ed effetti naturali ...