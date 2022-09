Roma, Wijnaldum: “La mia guarigione sta andando bene, spero di vedervi presto” (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista della Roma, Georginio Wijnaldum, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha fornito aggiornamenti in merito al suo stato di saluto dopo l’infortunio subito a metà agosto: “Nelle ultime settimane sono stato molto emozionato e triste, ma ho imparato ad accettare la situazione così com’è e la mia guarigione sta andando bene. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto. Mi da’ il potere di tornare il più presto possibile. spero di vedervi presto. Forza Roma”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georginio (Gini) Wijnaldum (@gWijnaldum) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Il centrocampista della, Georginio, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha fornito aggiornamenti in merito al suo stato di saluto dopo l’infortunio subito a metà agosto: “Nelle ultime settimane sono stato molto emozionato e triste, ma ho imparato ad accettare la situazione così com’è e la miasta. Grazie a tutti per i messaggi e il supporto. Mi da’ il potere di tornare il piùpossibile.di. Forza”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georginio (Gini)(@g) SportFace.

