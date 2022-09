Prime informazioni ufficiali sui biglietti di Milan-Juventus ad ottobre

Leggi su optimagazine

(Di martedì 20 settembre 2022) Emergono in queste ore leimportanti, a proposito deidi, visto che entrambe le tifoserie negli ultimi giorni si sono poste dei quesiti in merito. Come stanno le cose e quali fasi dobbiamo prendere in considerazione stamane? A pochi giorni di distanza dai primi annunci relativi a Chelsea-, come vi abbiamo riportato con altro articolo, occorre capire cosa ci aspetti con il probabile sold out di San Siro. Complice l’enorme seguito per la compagine bianconera, infatti, ci sono pochi dubbi sul tutto esaurito per quell’appuntamento. Cosa sappiamo al momento suidiad: San Siro verso il sold out Il presupposto dal quale partire a ...