Onu: Draghi, 'mondo ha bisogno di coraggio e speranza, indifferenza peggior nemico' (Di martedì 20 settembre 2022) New York, 20 set. (Adnkronos) - "Come mi è stato ricordato durante la mia recente visita a Yad Vashem, l'indifferenza è il peggior nemico dell'umanità. Parlare apertamente non è solo un obbligo morale, è un dovere civico. A coloro che chiedono silenzio, sottomissione e obbedienza dobbiamo opporre il potere delle parole - e dei fatti. Oggi il mondo ha bisogno di coraggio, chiarezza, amore e speranza". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York.

