"Nuova rottamazione per gli anni 2018 – 2021, ma non è un condono" (Di martedì 20 settembre 2022) "Nel programma di centrodestra è prevista una Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, estesa alle annualità dal 2018 al 2021. Si tratta di un tema spinoso ma molto importante per le attività economiche fiaccate dalla pandemia, prima, e in seguito dalla crisi economica generata dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Naturalmente va fatta una distinzione opportuna tra chi non è riuscito a pagare le cartelle e chi, invece, è evasore fiscale. Serve un nuovo approccio ideologico in tema di rottamazione. E' una questione di giustizia". Lo ha dichiarato Alberto Gusmeroli (vicepresidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e candidato alla elezioni con la Lega), nel corso del Cnpr "Tempesta perfetta: l'Italia in emergenza mostra il suo lato migliore, come fare?"

