No, Ixè non ha pubblicato un sondaggio sulla rimonta del Movimento 5 Stelle (Di martedì 20 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 18 settembre sul gruppo Facebook Tele tv 5 Stelle, nel quale si legge: «- 9. Ragazzi da sondaggio autorevole IXE’ siamo a soli 3 punti percentuali da FdI …. Ci stiamo avvicinando al gran sorpasso diffondiamo i video delle manifestazioni con Conte, in TV non li fanno vedere, tutto il popolo deve sapere che è possibile vincere e vinceremo. Sempre e solo Movimento». Si tratta di una notizia falsa. Il post oggetto della nostra verifica fa riferimento a un falso sondaggio circolato sui social network e attribuito all’istituto demoscopico Ixè, che assegnerebbe a Fratelli d’Italia il 24,8 per cento delle intenzioni di voto e al Movimento ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 settembre 2022) Il 19 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un postil 18 settembre sul gruppo Facebook Tele tv 5, nel quale si legge: «- 9. Ragazzi daautorevole IXE’ siamo a soli 3 punti percentuali da FdI …. Ci stiamo avvicinando al gran sorpasso diffondiamo i video delle manifestazioni con Conte, in TV non li fanno vedere, tutto il popolo deve sapere che è possibile vincere e vinceremo. Sempre e solo». Si tratta di una notizia falsa. Il post oggetto della nostra verifica fa riferimento a un falsocircolato sui social network e attribuito all’istituto demoscopico Ixè, che assegnerebbe a Fratelli d’Italia il 24,8 per cento delle intenzioni di voto e al...

