“Meghan Markle ha chiesto un incontro privato a re Carlo III prima di tornare in California È una mossa molto coraggiosa”

A tu per tu con il Re. Un'iniziativa coraggiosa da parte di Meghan Markle. La duchessa del Sussex ha chiesto un incontro personale con il suocero re Carlo III. Per chiarire, prima del ritorno in California con il marito Harry, tutta quelle serie di episodi e diktat che hanno creato violenti conflitti. E provare a sanare quella che sembra una frattura irrimediabile fra la Casa Reale e la coppia. Ad affermarlo è il giornalista Neil Sean, un corrispondente di Nbc News, che lo ha saputo da un'"ottima fonte" vicina a Meghan. In un video pubblicato su YouTube, che ha già registrato quasi 300 mila visualizzazioni, Sean rivela appunto che l'attrice americana ha inviato una lettera al re. Chiede un'udienza personale.

