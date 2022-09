Mamma condivide la storia commovente del crescere una figlia con la sindrome di Treacher Collins

Leggi su it.newsner

(Di martedì 20 settembre 2022) Quando è nata la piccola Bella, il 25 ottobre 2018, la vita di Eliza Bahneman e di suo marito è cambiata per sempre. Bella ha fatto una sorpresa ai suoi genitori nascendo con qualche settimana d’anticipo, ma li ha sorpresi anche per essere una delle gemme più rare… Newsner pubblica questacon il permesso di Eliza Bahneman. “Aspettiamo un bambino!” sono indubbiamente le parole che chiunque vorrebbe sentirsi dire quando pianifica di mettere su famiglia. A me e mio marito sono serviti circa 9 mesi per riuscire ad avere una gravidanza. Iniziavo a sentirmi in ansia e nervosa, è assurdo quante emozioni si possano provare quando si tenta di avere un bambino. Sono stata fortunata ad essere rimasta incinta nello stesso periodo di mia sorella, mia cognata e un paio di amiche. Eravamo tutte a distanza di poche settimane una dall’altra. È fantastico avere ...