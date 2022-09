Le 10 regole che devi conoscere per prenderti cura della tua testa rasata (Di martedì 20 settembre 2022) Non ha importanza il motivo per cui la tua testa è completamente rasata, sia che si tratti della scelta di avere un look più aggressivo, sia di una dignitosa resa nella lotta contro la calvizie, devi comunque prenderti cura della pelle del cuoio capelluto. La mancanza di capelli non ti dà un lasciapassare, semplicemente cambia le regole. Abbiamo preparato un decalogo che risponde a domande del tipo: «Ho ancora bisogno di uno shampoo anche se non ho capelli?» o «Quale protezione solare devo usare sulla pelle della mia calotta calva?». Ecco come prendersi cura della testa rasata. 1. Prenditi sempre cura della pelle del cuoio capelluto, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 20 settembre 2022) Non ha importanza il motivo per cui la tuaè completamente, sia che si trattiscelta di avere un look più aggressivo, sia di una dignitosa resa nella lotta contro la calvizie,comunquepelle del cuoio capelluto. La mancanza di capelli non ti dà un lasciapassare, semplicemente cambia le. Abbiamo preparato un decalogo che risponde a domande del tipo: «Ho ancora bisogno di uno shampoo anche se non ho capelli?» o «Quale protezione solare devo usare sulla pellemia calotta calva?». Ecco come prendersi. 1. Prenditi semprepelle del cuoio capelluto, ...

Rinaldi_euro : Se il padre del Nutriscore mi cita vuol dire che inizia a preoccuparsi che gli italiani non subiscono più queste re… - elio_vito : Vorrei dire a Meloni, che difende Orban, che non basta vincere le elezioni per essere democratici. Anche Putin vins… - LiaQuartapelle : C’è una cosa ingiusta che avviene in Europa: l’Ungheria che sfrutta i soldi europei ma non ne rispetta le regole e… - blackhorseie : RT @Rinaldi_euro: Se il padre del Nutriscore mi cita vuol dire che inizia a preoccuparsi che gli italiani non subiscono più queste regole a… - SorryNs : RT @DmitryEvic: L'occidente stá dimenticando le tre regole fondamentali che la Russia non dimentica.. Tre cose formano una nazione: la sua… -