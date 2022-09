Juventus, senti Zakaria: “Con la rosa che hanno dovrebbero vincere 3-0 tutte le partite” (Di martedì 20 settembre 2022) “Difficile dire cosa c’era di sbagliato. Forse lo stile di calcio non era il mio. La squadra giocava molto bassa, non avevo molto spazio. Sono un giocatore che ha bisogno di molto spazio per le corse. Potrebbe essere più adatto a me in Inghilterra”. A dirlo è Denis Zakaria in un’intervista rilasciata a ‘Blick’, il centrocampista della Juventus, in prestito al Chelsea, parla così del club bianconero: “Allegri è una brava persona, posso dirlo con certezza. Dalla rosa che hanno però possono fare molto meglio, la Juve dovrebbe essere sempre in testa alla classifica e vincere 3-0 tutte le partite. Allegri ha ottenuto grandi risultati, ma con lui non ho parlato molto”. Zakaria racconta anche il passaggio avvenuto al Chelsea nelle ultime ore di mercato: “E’ ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) “Difficile dire cosa c’era di sbagliato. Forse lo stile di calcio non era il mio. La squadra giocava molto bassa, non avevo molto spazio. Sono un giocatore che ha bisogno di molto spazio per le corse. Potrebbe essere più adatto a me in Inghilterra”. A dirlo è Denisin un’intervista rilasciata a ‘Blick’, il centrocampista della, in prestito al Chelsea, parla così del club bianconero: “Allegri è una brava persona, posso dirlo con certezza. Dallacheperò possono fare molto meglio, la Juve dovrebbe essere sempre in testa alla classifica e3-0le. Allegri ha ottenuto grandi risultati, ma con lui non ho parlato molto”.racconta anche il passaggio avvenuto al Chelsea nelle ultime ore di mercato: “E’ ...

sportface2016 : #Zakaria: 'La #Juventus con la rosa che ha dovrebbe vincere 3-0 tutte le partite. Io via? La squadra giocava molto… - ZonaBianconeri : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Juventus, senti #DeLigt: 'Il #BayernMonaco per me un salto di qualità, Ha più ambizione di vincere la #ChampionsLe… - LeBombeDiVlad : ?? #Juventus, senti #DeLigt: 'Il #BayernMonaco per me un salto di qualità, Ha più ambizione di vincere la… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Juve, senti Ranieri: 'Bianconeri senza gioia, sembrano impauriti. È strano' - ghazawani11 : RT @Gazzetta_it: Juve, senti Ranieri: 'Bianconeri senza gioia, sembrano impauriti. È strano' -