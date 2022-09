Juve | senti Zakaria | «Gioca troppo bassa | potrebbe vincerle tutte…»

(Di martedì 20 settembre 2022) Denismolto critico nei confronti della: «, dovrebbe vincere tutte le partite 3-0» Intervistato dal quotidiano svizzero Blick, Denisha parlato del suo passaggio dallaal Chelsea, non lesinando alcune critiche al gioco bianconero. Di seguito le sue parole. «Ho saputo del possibile trasferimento al Chelsea solo 6 ore prima della chiusura del mercato. Lantus, dovrebbe essere prima in classifica e vincere 3-0 tutte le partite… Penso che sarò più felice in Inghilterra che a Torino». LEGGI ALTRE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

... dedicato al ricordo di Mario Mariozzi, ala destra anni '50 - '60, Claudio Ranieri ha detto la sua sul difficile momento attraversato dalla: 'Quello che si vede è che i giocatori dellanon ...Il difensore olandese parla ancora della sua ex squadra: 'A Torino mi sono divertito, ma era ora di ...Denis Zakaria parla del suo addio alla Juventus: "La squadra giocava troppo in basso, ma dovrebbe essere prima in classifica" ...Lo svizzero ora al Chelsea: "In Inghilterra mi troverò meglio. Allegri Non parlavamo molto". E l'olandese: "Il Bayern vuole vincere la Champions, un'ambizione che a Torino ho avvertito meno" ...