Guerra in Ucraina, le speranze di pace sono appese a Cina e India (Di martedì 20 settembre 2022) di Stefano Briganti Che la Guerra dovrà essere lunga è ormai ufficializzato da più fonti, dal responsabile per le politiche estere Ue, Josep Borrell, dalla neo premier Uk Liz Truss, dal ministro ucraino Kuleba, dal responsabile del Pentagono Austin Lloyd, da Zelensky e da Biden. Le speranze di un accordo sono sfumate, tant'è che recentemente Zelensky ha sciolto la delegazione Ucraina per le trattative mettendo una pietra tombale sulle future negoziazioni di pace. Non ci sono mai stati detti i veri motivi del repentino cambio di rotta di Kiev dopo Istanbul e perciò le vere ragioni della chiusura. È altrettanto ufficiale che le sanzioni non stanno funzionando come previsto (almeno nel medio periodo), cosa che viene ormai dichiarata da più parti in Usa (Cnn, Wp) e certificata da ...

