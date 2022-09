Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ammette: “Belen? Io non c’entravo nulla con la sua vita e neanche lei nella mia” (Di martedì 20 settembre 2022) La settima edizione del Grande Fratello Vip vede in gara Antonino Spinalbese. Il nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia ha 27 anni ed è noto, per gli amanti del gossip, per la sua relazione con Belén Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Proprio nel suo video di presentazione il giovane hair stylist non poteva non parlare della sua ex compagna: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente – ammette alle telecamere del GFV – io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia”. Una storia intensa di due anni e l’arrivo della piccola Luna Marì che ama profondamente, ma riguardo alla fine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) La settima edizione delVip vede in gara. Il nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia ha 27 anni ed è noto, per gli amanti del gossip, per la sua relazione con Belén Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Proprio nel suo video di presentazione il giovane hair stylist non poteva non parlare della sua ex compagna: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente –alle telecamere del GFV – io noncon la suae ovviamenteleimia”. Una storia intensa di due anni e l’arrivo della piccola Luna Marì che ama profondamente, ma riguardo alla fine ...

