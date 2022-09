GF Vip 7 | un inizio esplosivo con Pamela Prati

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 settembre 2022) Ieri 19 Settembre 2022 è andata in onda alle ore 21:40 su canale 5 la prima puntata di GF Vip 7. Sono entrati i primi concorrenti “Vipponi” creando già qualche dinamica che potrebbe scoppiare nei prossimi giorni o settimane. La più attesa è statache si è lasciata desiderare per poi fare un ingresso a suon di musica ricordando i fasti del Bagaglino, il programma satirico condotto da Pippo Franco. Gf-Vip 7: annunciato il cast completo del reality GF Vip 7: lo studio e la casa sono enormi La puntata inizia in maniera spettacolare, con uno studio nuovo dove il pubblico è protagonista con un ampia postazione. Entra Alfonso con Sonia Bruganelli e Orietta Beri che canta l’hit estiva mille. Le due opinioniste si trovano in una postazione più laterale rispetto al centro studio e sembrano andare d’accordo. Anche la casa del Gf Vip 7 è ...